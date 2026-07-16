Махачкалинское «Динамо» победило «Динамо» из Санкт-Петербурга в контрольном матче

Махачкалинское «Динамо» добыло волевую победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.

Товарищеский матч прошел в закрытом режиме.

На 22-й минуте счет открыл нападающий петербургского клуба Ризван Умаров. На 82-й забил Даниил Лесовой, а на 83-й — Гамид Агаларов.

Окончательный счет 3:1 на 89-й минуте установил Мохаммад Хоссейннежад.

Махачкалинское «Динамо» в первом туре сезона РПЛ-2026/27 сыграет на выезде с «Факелом».