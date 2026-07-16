«Родина» завершит сборы в Сербии контрольными матчами с «Пролетером 023» и «Маккаби»

«Родина» объявила соперников на два товарищеских матча перед возобновлением чемпионата России.

В пятницу, 17 июля, московская команда сыграет с «Пролетером 023». А завершит «Родина» тренировочный сбор в Белграде поединком с «Маккаби» из Петах-Тиквы в субботу, 18 июля.

«Родина» по итогам сезона-2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые в истории вышла в РПЛ. Команда проведет первый матч в Премьер-лиге 25 июля на выезде против «Спартака».