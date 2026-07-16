Железнов стал игроком «Акрона»

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов перешел в «Акрон», сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

23-летний футболист подписал с «Акроном» четырехлетний контракт. Он будет выступать в клубе под номером «14».

Железнов — уроженец Саранска, воспитанник «Мордовии», «Спартака» и «Рубина».

В сезоне-2025/26 на счету хавбека 33 матча во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.