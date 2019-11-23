Евгений Марков: «Кроме забросов на Дзюбу, «Зенит» ничего во втором тайме не показал»

Нападающий «Рубина» Евгений Марков подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Забить забили, но проиграли матч, очень обидно, — цитирует Маркова официальный сайт «Рубина». — В принципе считаю, что играли на равных с лидером чемпионата.

— Второй тайм намного лучше удался. Связано это с тем, что на четыре защитника перешли?

— Мы разобрали, как играть против прессинга. И «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, ничего во втором тайме не показал.

— Но в первом тайме они достаточно много проблем своим прессингом доставили.

— В первом тайме да, мы не знали, как из-под него выходить. Тренерский штаб внес коррективы, и заиграли по-другому.

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