Ева Меркачева: "Какой смысл в изоляции Кокорина и Мамаева? Исключительно для показательной порки"

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева высказала "СЭ" свое мнение о продлении срока содержания под стражей форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Футболистов обвиняют в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука в начале октября 2018 года. Вчера, 3 апреля, на заседании в Пресненском районном суде Кокорину и Мамаеву продлили срок содержания в СИЗО "Бутырка" до 25 сентября этого года.

– Во-первых, странно, что продлили на такой длительный срок. Во-вторых, по таким статьям обычно долго не сидят, даже если сидят. Следствие явно затягивает процесс, не совсем понятно, откуда взялись 26 томов по делу. Те люди, которые являются экспертами в области права, комментируя это дело для правозащитников, всегда заявляли, что здесь нет подводных камней, все ясно и понятно.

Дело можно было довести до суда буквально за 3 месяца, и все эти 3 месяца люди могли находиться под подпиской о невыезде или под домашним арестом, – сказала Меркачева. – Всем очевидно, что если бы Кокорин и Мамаев оказались на воле, то не стали бы грабить, убивать или совершать какие-то другие противоправные действия. Скрываться им тоже нет смысла, оба – профессиональные футболисты, у них есть семьи, дети.

Всем очевидно, что если бы Павел и Александр остались на воле, ничего не произошло бы. Тогда какой смысл в их изоляции? Исключительно для показательной порки. На мой взгляд, то, что их до сих пор держат под стражей – показатель того, что правосудие не одинаково для всех, что общество заигралось в желании проучить и наказать Кокорина и Мамаева. Вообще, все это свидетельствует о неоправданной жесткости, которая уже граничит с жестокостью. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев: один стул – один год