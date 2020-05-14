Это'О по просьбе Габулова откликнулся на помощь российской девочки с редким заболеванием

Бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это'О принял участие в сборе средств на лечение девочке Арнелле Персаевой.

У девочки редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия второй формы. Ранее форвард «Сочи» Александр Кокорин перевел семье Персаевых 1 млн рублей.

— Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов попросил помочь замечательной девочке Арнелле Персаевой, — написал Это'О в Instagram. — У нее редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия второй формы. Дети с таким диагнозом страдают от постепенной атрофии мышц, что в конечном итоге приводит к остановке сердца.

Семья Арнеллы собирает деньги на инъекцию, которая сможет заставить эту маленькую девочку бороться с болезнью. Стоимость инъекции составляет 2,4 млн долларов. Было собрано чуть более половины суммы. Мы должны завершить сбор средств к 30 мая. Я знаю, как мы все можем помочь. Давайте вместе подарим Арнелле здоровую жизнь!