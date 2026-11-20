Карседо — о возвращении в «Спартак»: «Хотел избавиться от чувства незавершенности»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо в интервью «Okko Спорт» объяснил, чем он был замотивирован, принимая решение о возвращении в московский клуб.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. В 2012 году испанец был ассистентом тогдашнего главного тренера красно-белых, своего соотечественника Унаи Эмери. Вместе они отработали 26 матчей с июля по ноябрь, одержали 12 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

«Спартак» — один из самых исторически значимых клубов не только России, но и Европы. Я уже здесь работал, знал возможности клуба. У меня был опыт. Здесь также был Франсис Кахигао. И мне хотелось избавиться от чувства незавершенности, которое осталось от прежней работы с Унаи [Эмери]», — сказал Карседо.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 29 очков. Отставание от лидирующих «Зенита» и «Динамо» составляет два очка.