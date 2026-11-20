«Ростов» — «Крылья Советов»: хозяева ведут в счете благодаря голу Олусегуна

«Ростов» ведет после первого тайма в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун открыл счет на 14-й минуте.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».