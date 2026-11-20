Главный тренер «Спартака» Карседо — о Москве: «Район «Динамо» — очень приятное место для жизни»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в интервью «Okko Спорт» подвел итоги первого года жизни и работы в Москве.

— Вы провели уже год в Москве. Каким был для вас этот год?

— Просто замечательным. Мне очень понравилось работать в «Спартаке» и жить в Москве. Мне нравится эта страна. Все это время все складывалось очень хорошо.

— Вы уже обустроились в Москве?

— Да, мы все организовали вместе с моей женой. Мы довольно легко нашли квартиру. Наш район, район «Динамо», — очень приятное место для жизни. И вы сами видите, какие условия созданы у нас в клубе. Все здесь очень дружелюбно относятся к нам. Думаю, нам удалось добиться довольно хороших результатов. Пока я вполне доволен.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.