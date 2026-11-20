Мостовой поддержал расширение РПЛ до 20 клубов: «Должно быть 18 команд как минимум!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее расширения РПЛ до 20 команд.

«Я об этом еще давно говорил. Как в стране со 150 миллионами жителей можно не иметь 18-20 клубов в премьер-лиге? Я всегда был за расширение, при котором будет нормальное количество команд. Возьмите Италию, которая в разы меньше нашей страны, но у них 20 команд в Серии А. Говорят: «Расширять лигу нельзя, у нас клубы разваливаются». А почему они разваливаются? У нас 18 команд должно быть как минимум!» — сказал Мостовой «СЭ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими функционерами клубов лиги направил в РПЛ предложение о расширении числа команд чемпионата до 20.

На данный момент в лиге выступает 16 команд.