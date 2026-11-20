С Джикии взыскали почти 89 тысяч рублей долга за капремонт

Мировой судья судебного участка № 464 столичного района Покровское-Стрешнево вынес приказ о взыскании с защитника «Локомотива» Георгия Джикии задолженности по взносам на капитальный ремонт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Общая сумма долга по двум квартирам составила 88 тысяч 853 рубля 37 копеек. Помимо основной задолженности, с 32-летнего футболиста также взысканы расходы на уплату государственной пошлины.

Это не первый имущественный спор спортсмена. Ранее экс-капитан «Спартака» неоднократно выступал истцом в суде против застройщика из-за дефектов отделки в трех своих квартирах в премиальном жилом комплексе Sydney City на Шелепихинской набережной. Около года назад суд встал на сторону игрока, взыскав в его пользу свыше 2,5 миллиона рублей.

В сезоне-2026/27 в 9 матчах за «Локомотив» Джикия не отметился результативными действиями.