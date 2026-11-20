«Ростов» — «Крылья Советов»: Шанталий забил третий гол ростовчан

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий забил третий гол желто-синих в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» на 90-й минуте.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».