«Ростов» всухую разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ — 3:0.

Игра прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Голами в составе ростовчан отметились Олакунле Олусегун, Тимур Сулейманов и Даниил Шанталий.

«Крылья Советов» потерпели первое гостевое поражение в сезоне. Ростовчане продлили беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей.

«Ростов» набрал 22 очка и укрепился на шестом месте в таблице чемпионата России. В активе самарцев — 18 очков и седьмое место.