«Ростов» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч 15-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Ростов»: Петров, Сако, Хлусевич, Чистяков, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Бабакин, Михайлов, Аджаса, Мухин, Шанталий, Азнауров, Титов, Чебураков, Шамонин.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Чернов, Божин, Фернандес, Баньяц, Столбов, Костанца, Макаров, Шитов.

Запасные: Песьяков, Фролов, Ороз, Лепский, Витюгов, Чесноков, Ахметов, Мукаилов.

После 14 туров «Ростов» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 19 очков. У «Крыльев» — 18 очков и седьмое место.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».