Тренер «Крыльев» Булатов: «Поражение от «Ростова» очень полезное. Мы должны стать сильнее после него»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов подвел итоги матча против «Ростова» (0:3) в 15-м туре РПЛ.

— Поучительный матч. Если не реализуешь свои моменты, если где-то проигрываешь в настрое на матч, то получаешь крупное поражение. Очень-очень полезное для нас. Мы должны стать сильнее после него. Двигаемся дальше. У нас в этом году осталось три рабочих дня — игра на Кубок и две в чемпионате. Будем к ним готовиться.

Если мы не забили, значит, в принципе, нравиться нам это не может. Если проиграли крупно, значит, тоже не может нравиться. Если те, кто вышел на замену, не реализовали свои моменты, которые у них уже были, это тоже не может нравиться. Нужно делать выводы и двигаться дальше, — сказал Булатов в эфире «Матч Премьер».

После поражения от «Ростова» самарцы с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Крылья» на своем поле сыграют против московского «Динамо».