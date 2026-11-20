Семин не поддержал идею расширения РПЛ до 20 команд: «Не вижу никаких оснований для этого»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее расширения РПЛ до 20 команд.

«Не вижу никаких оснований для расширения. Последние чемпионаты проходят напряженно, происходит упорная борьба за золотые медали. Уже произошел определенный отбор команд по финансовым составляющим и качеству игры. Пусть Газизов вспомнит, сколько болельщиков ходило в Уфе — минимальное количество. На сегодняшний день у всех команд РПЛ аудитория прибавляется. У нас появляются новые звезды в лиге, хорошо комплектуется сборная. Не вижу оснований для перемен», — сказал Семин «СЭ».

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.