«Теперь у вас средь бела дня легко уводят игрока». «Зенит» написал эпиграмму к матчу с «Рубином»
«Зенит» опубликовал в своем Telegram-канале эпиграмму в преддверии матча 15-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
«Мы помним, как была грозна
Казань в эпоху Семака,
Теперь у вас средь бела дня
Легко уводят игрока
На аргентинском карнавале
С Ансальди, Чори (что за звери!),
Вы раньше танго танцевали,
Танги танцует вас теперь», — написано в посте петербургского клуба.
Матч между «Рубином» и «Зенитом» пройдет в субботу, 21 ноября, в Казани. Начало — в 17.30.
После 14 туров «Рубин» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 18 очков. У идущего первым «Зенита» — 31 очко.
«Пенальти — отключить»: «Рубин» выпустил трейлер в стиле GTA VI к матчу с «Зенитом»
Источник: Telegram-канал «Зенита»
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|П
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|
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|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
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|14
|1
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30 тур
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
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