«Теперь у вас средь бела дня легко уводят игрока». «Зенит» написал эпиграмму к матчу с «Рубином»

«Зенит» опубликовал в своем Telegram-канале эпиграмму в преддверии матча 15-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

«Мы помним, как была грозна

Казань в эпоху Семака,

Теперь у вас средь бела дня

Легко уводят игрока

На аргентинском карнавале

С Ансальди, Чори (что за звери!),

Вы раньше танго танцевали,

Танги танцует вас теперь», — написано в посте петербургского клуба.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» пройдет в субботу, 21 ноября, в Казани. Начало — в 17.30.

После 14 туров «Рубин» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 18 очков. У идущего первым «Зенита» — 31 очко.

«Пенальти — отключить»: «Рубин» выпустил трейлер в стиле GTA VI к матчу с «Зенитом»