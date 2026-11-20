Ринат Билялетдинов — об Овчинникове: «Надеюсь, «Локомотив» наконец-то тронется вместе с ним»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение на пост старшего тренера клуба Сергея Овчинникова.

56-летний специалист будет руководить командой в ближайших матчах после отставки Михаила Галактионова, который был главным тренером с ноября 2022 года и официально покинул должность 17 ноября.

«Сергей может дать особую харизму — это человек, который олицетворял «Локомотив» в начале нулевых годов. Поэтому авторитет, несомненно, присутствует, а это немаловажный фактор. Надеюсь, что «Локомотив» наконец-то тронется вместе с Овчинниковым», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Локомотив» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27 с 11 очками в 14 матчах. Команда проведет следующую игру 22 ноября против «Родины».