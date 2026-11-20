Кириченко после победы «Ростова» над «Крыльями»: «14 очков в 6 матчах — грех жаловаться»

Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (3:0) в 15-м туре РПЛ.

— Понятно, что радует и то, что забили, и то, что не пропустили. Но в целом победа не такая легкая, как может показаться по счету. На самом деле «Крылья» нас пару раз простили, несколько раз Петров выручил. Соперник очень хорошо выбегал в быстрые атаки. Наверное, сегодня нам опять помогли свыше за самоотдачу. Но повторюсь: победа не такая простая, как кажется.

Наверное, грех жаловаться: 14 очков в шести матчах. Считаю, что мы очень достойно прошли этот отрезок. В том числе сегодняшнюю игру после паузы. Она, в принципе, такой и оказалась, какой мы ее ожидали, с учетом наших сборников, травм и дисквалификаций. Ребята молодцы. На самом деле очень рад, что мы из шести игр пять сыграли на ноль в чемпионате. Поэтому есть удовлетворение от проделанной работы, — сказал Кириченко в эфире «Матч Премьер».

С 22 очками «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Кириченко 29 ноября примет «Краснодар».