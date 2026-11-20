«Пенальти — отключить»: «Рубин» выпустил трейлер в стиле GTA VI к матчу с «Зенитом»

«Рубин» в своем Telegram-канале опубликовал ролик в преддверии матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» в стиле недавно вышедшей игры GTA VI.

В ролик Grand Match Day они уместили несколько пасхалок.

Полузащитник Руслан Безруков с банковской карточкой — отсылка к шутке «Ждем на карту денежки от «Краснодара», сказанной после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в 2024 году.

В настройках «отключают» возможность бить пенальти. Этим «Рубин» напомнил о том, что с начала прошлого сезона «Зенит» 21 раз бил с «точки».

Также казанцы показали, что они прошли миссии «Наглецы из Воронежа» (победа над «Факелом» в 13-м туре — 1:0) и «Ограбление поезда» (победа над «Локомотивом» в 14-м туре — 1:0). На очереди — «Вмешаться в чемпионскую гонку».

Матч между «Рубином» и «Зенитом» пройдет в субботу, 21 ноября, в Казани. Начало — в 17.30.

После 14 туров «Рубин» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 18 очков. У идущего первым «Зенита» — 31 очко.