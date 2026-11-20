«Ростов» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ
«Ростов» примет «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ сезона-2026/27 в пятницу, 20 ноября. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями, статистикой и результатом встречи «Ростов» — «Крылья Советов» можно следить в матч-центре «СЭ».
Прямой эфир игры покажет телеканал «Матч Премьер». Начало онлайн-трансляции на сайте matchtv.ru запланировано на 19.00 мск.
«Ростов» после 14 туров занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 19 очков. В предыдущем матче РПЛ команда на выезде сыграла вничью с «Зенитом» (2:2). До этого ростовчане победили махачкалинское «Динамо» (3:0) и московский «Локомотив» (2:0).
«Крылья Советов» провели 14 встреч, заработали 18 очков и располагаются на 7-й строчке турнирной таблицы. В 14-м туре самарцы обыграли «Оренбург» (2:0). В предыдущем матче чемпионата команда уступила дома «Зениту» (0:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3