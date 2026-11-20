«Ростов» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ростов» примет «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ сезона-2026/27 в пятницу, 20 ноября. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

20 ноября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

За ключевыми событиями, статистикой и результатом встречи «Ростов» — «Крылья Советов» можно следить в матч-центре «СЭ».

Прямой эфир игры покажет телеканал «Матч Премьер». Начало онлайн-трансляции на сайте matchtv.ru запланировано на 19.00 мск.

«Ростов» после 14 туров занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 19 очков. В предыдущем матче РПЛ команда на выезде сыграла вничью с «Зенитом» (2:2). До этого ростовчане победили махачкалинское «Динамо» (3:0) и московский «Локомотив» (2:0).

«Крылья Советов» провели 14 встреч, заработали 18 очков и располагаются на 7-й строчке турнирной таблицы. В 14-м туре самарцы обыграли «Оренбург» (2:0). В предыдущем матче чемпионата команда уступила дома «Зениту» (0:3).