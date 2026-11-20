Губерниев — о расширении РПЛ до 20 команд: «Хорошего футбола на высшем уровне станет больше»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее расширения РПЛ до 20 команд.

«С учетом того, что сейчас мы не играем в еврокубках, с расширением лиги хорошего футбола на высшем уровне станет больше. В целом идея хороша, но главный вопрос — а хватит ли денег? Если в РПЛ залезут клубы и будут играть за счет бюджетов регионов, то я против такого. А если будут и найдутся спонсоры, то добро пожаловать в РПЛ», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.