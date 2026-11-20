Стали ли россияне больше забивать при новом лимите?

Мы все посчитали.

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. Например, споры о лимите на легионеров в РПЛ. С этого сезона в Премьер-лиге действует формат «12+7», при котором на поле могут находиться не более семи иностранцев. Как это отразилось на результативности игроков с российским паспортом? Давайте разбираться!

Сезон-2026/27: зависимость «Краснодара » и «Спартака »

Ужесточение лимита никак не сказалось на распределении голов у «быков» и красно-белых. Именно эти клубы стали самыми зависимыми от голов легионеров в прошлом розыгрыше. В текущем чемпионате ситуация практически идентична.

Однако можно отметить и другой тренд: сразу три команды из топ-5 по итогам 14 туров делают атакующую ставку на россиян. Особенно показательны результаты «Динамо», где на мячи иностранцев приходится только 13%. Удивляет и «Зенит», где почти 70% на счету россиян. Серьезное подспорье — отличная форма связки Глушенков — Соболев. На двоих лидеры петербуржцев забили больше, чем 11 клубов текущего розыгрыша, вместе взятые.

Лимит работает и в обратном направлении. Если «Зенит» и «Динамо» делят лидерство, то «Локомотив» и «Факел» находятся в зоне вылета. При этом большая часть мячей железнодорожников и воронежцев приходится на российских футболистов.

В среднем по лиге легионеры забивают 45% от всех голов. Безусловно, впереди еще длинная дистанция в 16 туров, но промежуточные результаты свидетельствуют о повышении голевой значимости наших игроков. Например, в РПЛ-2025/26 на иностранцев выпало 52% от всех мячей.

Сезон-2025/26: при старом лимите россияне забивали меньше

Прошлый розыгрыш стал последним, когда клубы выступали при формуле «13+8». Как в заявке, так и на поле мог появиться еще один дополнительный легионер. Логично, что при таком подходе многие команды Премьер-лиги этим пользовались и чаще делали ставку на иностранцев, которые записали на свой счет более половины голов чемпионата.

Восемь клубов завершили сезон-2025/26 с показателем более 50% легионерских голов. Для сравнения, за 14 туров этого чемпионата таких команд только шесть. Наиболее любопытные цифры у «Акрона». В последний сезон с Артемом Дзюбой 68% мячей тольяттинцев — российские. В первый без него — лишь 18%.

Как и в этом чемпионате, ставку на отечественные кадры делал дуэт столичных клубов ЦСКА и «Локомотив». Однако ЦСКА снова идет в пятерке лидеров таблицы, а о проблемах железнодорожников всем давно известно. В Черкизово состав по-прежнему формируется по принципу акцента на российских игроков, но его качество оставляет желать лучшего.

Глобальных изменений в топ-5 тоже не прослеживается. Несмотря на разный лимит, второй сезон подряд большая часть грандов забивает силами россиян. Но картина в целом показывает, что при «12+7» наши футболисты играют более значимую роль, чем при прежних «13+8».

Сезон-2019/20: как было при еще более жестком лимите?

Чемпионат-2019/20 стал последним, когда действовали ограничения по схеме «6+5» и на поле могли появиться не более шести иностранцев. Это показательно в свете планов Минспорта на будущее. По заявлениям ведомства, Премьер-лига движется в направлении «10+5» в сезоне-2028/29 с промежуточным ориентиром «11+6» на сезон-2027/28.

Интересно, что при «6+5» гораздо больше полагались на россиян «Краснодар» и «Спартак». Если сейчас на долю легионеров «быков» и красно-белых приходится 70-80% голов, то тогда — всего 40-60%. Это самые показательные примеры, когда с увеличением иностранных мест в заявке повысилось влияние легионеров на забитые мячи.

Любопытно, что в сезоне-2019/20 иностранцы забили ровно те же 45% от всех голов, что и в текущем чемпионате. При этом лимит был более жестким. Следовательно, политика по увеличению значимости россиян статистически уже работает. Понятно, что в разных клубах атакующая нагрузка распределяется по-разному: кто-то делает ставку на иностранцев в нападении, а кто-то — в других линиях. Но реальная динамика уже видна — с отечественными футболистами на острие определенно можно бороться за титул, а общая роль российских игроков усиливается.