Кириченко обратился к игрокам «Ростова» после 3:0 с «Крыльями Советов»: «Тяжелая победа, где-то нас простили»
Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко обратился к своим игрокам в раздевалке с речью после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в домашнем матче 15-го тура РПЛ.
«По счету вроде бы легкая победа. Но на самом деле она тяжелая. Где-то нас простили, где-то выручил [18-летний вратарь] Артем [Петров]. Но выигрывать такие игры, тяжелые, — вот это самое главное качество команды. Легко выигрывать, когда идет. Молодцы! Выиграли там, где у нас не очень хорошо шло», — приводит слова Кириченко Telegram-канал «Ростова».
«Ростов» набрал 22 очка и укрепился на шестом месте в таблице чемпионата России.
В следующем туре «Ростов» 29 ноября дома сыграет с «Краснодаром».
Источник: Telegram-канал «Ростова»
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|19:30
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|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
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|21.11
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|22.11
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Педро
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