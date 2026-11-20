Кириченко обратился к игрокам «Ростова» после 3:0 с «Крыльями Советов»: «Тяжелая победа, где-то нас простили»

Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко обратился к своим игрокам в раздевалке с речью после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в домашнем матче 15-го тура РПЛ.

«По счету вроде бы легкая победа. Но на самом деле она тяжелая. Где-то нас простили, где-то выручил [18-летний вратарь] Артем [Петров]. Но выигрывать такие игры, тяжелые, — вот это самое главное качество команды. Легко выигрывать, когда идет. Молодцы! Выиграли там, где у нас не очень хорошо шло», — приводит слова Кириченко Telegram-канал «Ростова».

«Ростов» набрал 22 очка и укрепился на шестом месте в таблице чемпионата России.

В следующем туре «Ростов» 29 ноября дома сыграет с «Краснодаром».