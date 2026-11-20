Полузащитник «Спартака» Мартинс готовится к матчу с махачкалинским «Динамо» в общей группе, Зорин работает в зале

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вернулся к тренировкам в общей группе. Telegram-канал красно-белых опубликовал фото Мартинса с предматчевого занятия на клубной базе.

В нынешнем сезоне 29-летний люксембургский опорник провел 5 матчей во всех турнирах (274 минуты), отметившись двумя забитыми мячами. Из-за травмы Мартинс не играл с середины августа.

Также «Спартак» объявил о возвращении в состав полузащитника Даниила Зорина. Игрок вернулся к работе в тренажерном зале.

7 августа Зорин успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии. Сообщалось, что на восстановление игроку потребуется до пяти месяцев. Ориентировочный срок возвращения Зорина на поле (по данным Transfermarkt) — 15 декабря. В нынешнем сезоне 22-летний Зорин не провел ни одного матча.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 29 очков.

В воскресенье, 22 ноября, красно-белые в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».