Бесправное право. Юридическая колонка Зайцева о ситуации с недопуском сборной России на МЧМ

Известный спортивный юрист, сооснователь компании SILA разбирает возможные последствия шага властей Канады и нерешительности ИИХФ.

В своей предыдущей колонке, посвященной победе ФХР в CAS, я предположил, что самое сложное для российского хоккея еще впереди. Выиграть судебный спор — это одно, а добиться исполнения вердикта в условиях беспрецедентного политического давления — совсем другое. К сожалению, события последних двух недель подтвердили эти опасения.

15 ноября ИИХФ объявила, что сборная России не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. И это несмотря на то, что всего двумя неделями ранее CAS прямо обязал ИИХФ допустить наши сборные к своим соревнованиям, включая МЧМ. Получается удивительная история: Международная федерация проиграла судебный спор, признала обязательность решения арбитража, но в итоге российская команда снова оказалась за пределами турнира. Причем теперь ИИХФ ссылается уже не на собственную оценку рисков безопасности, а на решения правительства Канады.

Давайте разберемся, как мы оказались в этой ситуации, какие юридические механизмы остаются у ФХР и почему происходящее представляет серьезную угрозу для всей системы международного спортивного права.

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Что произошло после победы в CAS

Напомню, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР и отменил решение Совета ИИХФ о продлении отстранения российских сборных от международных соревнований на сезон-2026/27. Суд установил, что международная федерация не представила достаточных доказательств, которые могли бы оправдать столь серьезное ограничение прав наших спортсменов. Вердикт САS вступил в силу немедленно. Однако практически сразу после его публикации началась настоящая кампания против возвращения России. Сначала Финляндия, а затем Швеция, Чехия, Норвегия, Дания, Латвия и Австрия заявили, что их сборные не намерены играть против российских хоккеистов.

Параллельно в ситуацию начали активно вмешиваться национальные правительства. 3 ноября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что россияне не будут допущены к участию в МЧМ.

5 ноября CAS даже выступил с дополнительным заявлением, напомнив, что арбитры принимают решения исключительно на основании права, представленных доказательств и аргументов сторон. Удивительно, но CAS пришлось оправдываться за свой вердикт, и я не припомню, чтобы такое имело место ранее. Параллельно зарубежные СМИ начали искать черную кошку в темной комнате, написав, что двое из трех арбитров ранее по делу посещали Москву.

8 ноября появились сообщения о том, что ИИХФ готовится вернуть Россию на молодежный чемпионат мира. Норвежская федерация сообщила, что ее сборная должна уступить место нашей команде. На тот момент казалось, что международная федерация все-таки намерена исполнить решение CAS. Но затем ситуация изменилась.

11 ноября канадские власти подтвердили, что российские хоккеисты не смогут принять участие в турнире даже при наличии действующих виз. 12 ноября ФХР потребовала рассмотреть возможность переноса турнира в другую страну или его отмены. Наконец, 15 ноября ИИХФ объявила окончательное решение — МЧМ остается в Канаде, а Россия в нем не участвует.

Таким образом, менее чем за три недели после победы ФХР в CAS международная федерация фактически вернулась к тому же результату, который ранее был признан неправомерным.

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Путь наименьшего сопротивления

По сути, у ИИХФ было два основных варианта действий. Первый — исполнить решение CAS и обеспечить участие России, при необходимости перенеся турнир из Канады в государство, готовое принять все допущенные национальные команды. Второй — сохранить соревнования в Канаде и вновь исключить Россию из числа участников, сославшись на невозможность обеспечить ее участие из-за ограничений принимающей страны. ИИХФ выбрала второй вариант, и, откровенно говоря, сложно было ожидать другого решения.

К моменту его принятия сразу семь национальных федераций объявили о бойкоте России. Канадское правительство заняло категоричную позицию, а Германия, которая должна принимать взрослый ЧМ в мае 2027 года, также выступила против возвращения нашей сборной. В такой ситуации перенос турнира мог создать для ИИХФ значительно больше проблем, чем очередное отстранение.

В максимально короткие сроки необходимо было бы искать новую принимающую страну, договариваться с организаторами, пересматривать коммерческие контракты, телевизионные соглашения и решать многочисленные логистические вопросы. Кроме того, предполагаю, что найти государство, которое не только согласилось бы принять чемпионат мира, но и гарантировало выдачу виз всем российским хоккеистам, было бы непросто. Особенно с учетом того, что многие европейские страны публично заявляли о нежелании видеть Россию на международных соревнованиях.

Поэтому с организационной и политической точки зрения решение ИИХФ объяснимо. Но то, что такой шаг является удобным для международной федерации, еще не означает, что он является законным. Именно здесь возникает главная юридическая проблема.

Фото ФХР

Новое решение — или неисполнение старого?

Формально ИИХФ может утверждать, что ее решение от 15 ноября не противоречит вердикту CAS от 30 октября, ведь Спортивный арбитражный суд рассматривал законность предыдущего отстранения российских команд, основанного на предполагаемых угрозах безопасности. Теперь же международная федерация ссылается на новые обстоятельства — официальные ограничения со стороны правительства Канады, которые делают участие нашей сборной в МЧИ практически невозможным.

С формальной, подчеркну, точки зрения это действительно новое решение, принятое на основании новых фактических обстоятельств. Следовательно, его можно рассматривать как самостоятельный акт ИИХФ, который ФХР должна обжаловать в установленном порядке. Но существует и другая сторона вопроса.

CAS не просто признал незаконным предыдущее решение ИИХФ. Арбитраж прямо обязал международную федерацию допустить наши сборные к конкретным соревнованиям, в том числе к молодежному чемпионату мира в Канаде, а теперь ИИХФ принимает новое решение, результатом которого становится неучастие России в том самом турнире. Получается своеобразная юридическая коллизия.

С одной стороны, новый шаг ИИХФ имеет самостоятельное фактическое основание и может быть предметом еще одного судебного разбирательства, но с другой — его практический результат прямо противоречит обязательству, установленному ранее вынесенным вердиктом CAS.

Может ли международная федерация считаться исполнившей решение суда, если она формально признает его обязательность, но своими последующими действиями фактически лишает какого-либо практического значения? На мой взгляд, ответ на этот вопрос далеко не очевиден.

Можно ли заставить международную федерацию выполнить постановление спортивного арбитража через швейцарский суд?

Здесь мы подходим к особенно интересному вопросу. CAS — это не государственный суд, а международный спортивный арбитраж, расположенный в Лозанне. Однако это не означает, что его решения имеют меньшую юридическую силу. По местному праву арбитражные решения, вынесенные в Швейцарии, при соблюдении установленных законом условий обладают обязательной силой и могут исполняться аналогично постановлениям государственных судов. В случае неисполнения арбитражного решения заинтересованная сторона вправе обратиться к механизмам государственного судебного принуждения.

В Швейцарии, как и во многих других странах, существует процедура принудительного исполнения судебного или арбитражного решения. Применительно к обязательствам совершить определенные действия используются положения статей 335-346 Гражданского процессуального кодекса Швейцарии. В частности, его статья 343 предусматривает возможность применения мер принуждения к стороне, которая не исполняет обязанность совершить определенное действие, воздержаться от него или допустить его совершение.

Суд может, например, установить угрозу уголовной ответственности за неисполнение, а также назначить денежный штраф за каждый день неисполнения. Поэтому теоретически ФХР могла бы рассмотреть возможность обращения в компетентный швейцарский суд с заявлением о принудительном исполнении решения CAS. Но даже если предположить, что наша федерация сможет добиться соответствующего постановления швейцарского суда, возникнут две серьезные проблемы.

Первая — время. До начала МЧМ остается немногим больше месяца. За этот период необходимо подготовить обращение, пройти судебную процедуру и добиться фактического исполнения решения.

Вторая еще сложнее. Даже если швейцарский суд обяжет ИИХФ обеспечить участие России, он не сможет обязать правительство Канады выдать визы или разрешить въезд на территорию страны. Канада не являлась стороной разбирательства в CAS и не обязана исполнять его решение. В результате может возникнуть практически тупиковая ситуация. ИИХФ будет обязана обеспечить участие российской сборной, но государство, принимающее соревнование, откажется допустить ее на свою территорию.

Именно поэтому я не исключаю, что дальнейшие судебные действия ФХР могут оказаться юридически обоснованными, но не привести к фактическому возвращению наших хоккеистов на лед в декабре. В таком случае спор может постепенно перейти в плоскость ответственности ИИХФ за неисполнение арбитражного решения и возможного возмещения причиненных убытков.

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Отказ в визах — дискриминация

Отдельного внимания заслуживает позиция правительства Канады. Насколько мне известно, граждане России в принципе сохраняют возможность обращаться за канадскими визами. Гражданство РФ само по себе не означает абсолютного запрета на въезд в страну. При этом власти публично заявляют, что российские хоккеисты не будут допущены к участию в МЧМ, причем даже при наличии действующих виз. Представители правительства уточняют, что иммиграционные органы станут рассматривать обстоятельства отдельных спортсменов. Однако политическое решение о недопуске российской команды как таковой уже объявлено. И вот здесь, на мой взгляд, возникает серьезный вопрос о дискриминации.

Разумеется, каждое государство обладает суверенным правом определять условия въезда иностранных граждан на свою территорию. Однако существует принципиальная разница между индивидуальным отказом в визе конкретному человеку по установленным законом основаниям и заранее объявленным запретом на участие целой команды.

В первом случае государство оценивает обстоятельства конкретного заявителя. Во втором решение фактически принимается в отношении группы спортсменов на основании их национальной принадлежности и представляемой страны. Особенно странно такая ситуация выглядит применительно к молодежному чемпионату мира, участниками которого являются хоккеисты моложе 20 лет.

Я считаю, что подобный подход имеет очевидные признаки дискриминационного отношения к атлетам. С точки зрения фундаментальных принципов международного спорта ситуация выглядит крайне тревожно.

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Что со взрослым ЧМ?

К сожалению, ситуация с молодежным чемпионатом мира, вероятно, станет лишь первым этапом нового противостояния. Следующий крупный турнир, к которому CAS обязал допустить Россию, — взрослый ЧМ-2027 в Германии. И здесь уже возникают практически те же проблемы. Правительство ФРГ публично выступило против участия российской сборной, а представители немецкой хоккейной федерации заявили о необходимости как можно скорее получить от ИИХФ определенность по составу участников турнира. Поэтому я вполне допускаю, что Международная федерация попытается применить аналогичный механизм и в отношении взрослого чемпионата мира.

Сначала государство-организатор заявит о невозможности допуска российских хоккеистов, а затем ИИХФ сошлется на эти ограничения как на объективное препятствие для исполнения вердикта CAS. Если такой подход будет признан допустимым, возникнет крайне опасная ситуация. Международная федерация сможет формально принимать обязательность судебных решений, но фактически не исполнять их, ссылаясь на позицию государства, принимающего соревнование.

Это способно создать механизм, при котором национальные правительства получат возможность косвенно определять состав участников международных спортивных турниров. Именно поэтому нынешний спор выходит далеко за рамки хоккея.

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Что осталось от принципа невмешательства политики в спорт

Мне действительно печально наблюдать за происходящим. МОК десятилетиями декларирует принципы недискриминации, политической нейтральности спорта и автономии спортивных организаций. Олимпийская хартия прямо предусматривает недопустимость дискриминации и закрепляет автономию спортивных организаций, включая их право самостоятельно определять правила своей деятельности без неправомерного политического вмешательства. Однако на практике мы видим совершенно другую картину. Национальные правительства публично определяют, какие команды должны участвовать в международных соревнованиях, а какие нет.

Мировые спортивные федерации оказываются под политическим давлением и принимают решения, которые сложно объяснить исключительно спортивными или юридическими соображениями. Решения независимого арбитража рискуют превратиться в документы, обязательные к исполнению только до тех пор, пока они не противоречат политической позиции некоторых государств.

Безусловно, я понимаю, что международный спорт не может существовать полностью изолированно от мировой политики. Но если мы окончательно откажемся от принципа автономии, то должны честно признать, что международные спортивные организации больше не способны самостоятельно определять правила проведения собственных соревнований. И тогда возникает закономерный вопрос: зачем нужны регламенты, независимые арбитражные органы и международные федерации, если последнее слово все равно остается за национальными правительствами?

В предыдущей статье я писал, что после победы России в CAS международному хоккею предстоит доказать, что его правила обязательны для всех. К сожалению, первые результаты этой проверки оказались неутешительными. ФХР выиграла судебный спор, но наши хоккеисты по-прежнему не могут выходить на лед. ИИХФ признает решение CAS, но фактически не обеспечивает его исполнение, а национальные правительства все активнее определяют судьбу международных спортивных соревнований.

Мне кажется, что главная проблема здесь даже не в том, сможет ли российская сборная сыграть на ближайшем чемпионате мира. Гораздо важнее другое — если решение независимого арбитража можно фактически обойти политическим решением, то под угрозой оказывается сама система международного спортивного правосудия. И это уже проблема не только хоккея, но и всего мирового спорта.