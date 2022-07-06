Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:50

Ещенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Бакаева в «Зените»

Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о сложностях, которые могут возникнуть при адаптации в «Зените» у полузащитника Зелимхана Бакаева.

— Трудно сказать, как он будет себя там проявлять. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое. Он эмоциональный парень, конечно. Техника есть. Но помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол — командная игра, — сказал Ещенко.

Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Бакаев является воспитанником красно-белых, в чьей системе он находился с 2007 года.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Медведев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «В 99 случаях футболисты не готовы понять, что они уже не те»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Нжи покидает «Динамо», Родригао — в «Зените», ЦСКА подпишет экс-хавбека «Краснодара»
Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
«Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родриго?У питерцев четыре победы в межсезонье
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
Ещенко считает, что футболистов не должны тревожить частые тренерские перестановки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
Ещенко считает, что футболистов не должны тревожить частые тренерские перестановки
Ещенко рассказал, как договаривался с клубом о работе в академии: «Спартак» меня шесть лет кормил. Финансы даже не обсуждали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков

Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости