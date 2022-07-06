Ещенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Бакаева в «Зените»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о сложностях, которые могут возникнуть при адаптации в «Зените» у полузащитника Зелимхана Бакаева.

— Трудно сказать, как он будет себя там проявлять. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое. Он эмоциональный парень, конечно. Техника есть. Но помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол — командная игра, — сказал Ещенко.

Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Бакаев является воспитанником красно-белых, в чьей системе он находился с 2007 года.