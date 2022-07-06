Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как вместе с координатором главной команды Артемом Ребровым проводил воспитательные беседы с Зелимханом Бакаевым.

— Слышал, что на тренировках Бакаев вел себя достаточно токсично: бесился, психовал, когда что-то не ладилось. Это правда?

— Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Геннадичем (Артем Ребров. — Прим. «СЭ»). Говорили: «Ты успокаивайся. Мало ли, почему не играешь. Может, тебя проверяют. Может, хотят посмотреть, выдерживаешь ты стресс или нет. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером».

Он понимал, но все равно опять вел себя так же. Думаю, со временем и опытом понимание придет и он соберется.

— Как часто случались такие разговоры?

— Сколько были в команде, столько и общались. Не каждый матч, конечно, но регулярно. Плюс тренер просил — идите поговорите.

Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Бакаев является воспитанником красно-белых, в чьей системе он находился с 2007 года.