Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как вместе с координатором главной команды Артемом Ребровым проводил воспитательные беседы с Зелимханом Бакаевым.
— Слышал, что на тренировках Бакаев вел себя достаточно токсично: бесился, психовал, когда что-то не ладилось. Это правда?
— Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Геннадичем (Артем Ребров. — Прим. «СЭ»). Говорили: «Ты успокаивайся. Мало ли, почему не играешь. Может, тебя проверяют. Может, хотят посмотреть, выдерживаешь ты стресс или нет. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером».
Он понимал, но все равно опять вел себя так же. Думаю, со временем и опытом понимание придет и он соберется.
— Как часто случались такие разговоры?
— Сколько были в команде, столько и общались. Не каждый матч, конечно, но регулярно. Плюс тренер просил — идите поговорите.
Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Бакаев является воспитанником красно-белых, в чьей системе он находился с 2007 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -