Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые заняли бы место в первой пятерке РПЛ в том случае, если бы команду покинули все иностранные игроки.

— Ну а что, состав хороший. Я думаю, на место в тройке-пятерке точно. У нас на каждой позиции все есть, — сказал Ещенко.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» объявил о расторжении контракта со шведом Джорданом Ларссоном, продаже в испанский «Эльче» аргентинца Эсекиэля Понсе и трансфере в голландский ПСВ голландца Гуса Тила. Кроме того, по истечении арендного соглашения клуб покинул француз Самюэль Жиго.