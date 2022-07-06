Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые заняли бы место в первой пятерке РПЛ в том случае, если бы команду покинули все иностранные игроки.
— Ну а что, состав хороший. Я думаю, на место в тройке-пятерке точно. У нас на каждой позиции все есть, — сказал Ещенко.
Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» объявил о расторжении контракта со шведом Джорданом Ларссоном, продаже в испанский «Эльче» аргентинца Эсекиэля Понсе и трансфере в голландский ПСВ голландца Гуса Тила. Кроме того, по истечении арендного соглашения клуб покинул француз Самюэль Жиго.
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|0
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9
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10
|Спартак
|0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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