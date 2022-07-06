Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:35

Ещенко считает, что «Спартак» занял бы место в пятерке в случае отъезда всех иностранных игроков

Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые заняли бы место в первой пятерке РПЛ в том случае, если бы команду покинули все иностранные игроки.

— Ну а что, состав хороший. Я думаю, на место в тройке-пятерке точно. У нас на каждой позиции все есть, — сказал Ещенко.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» объявил о расторжении контракта со шведом Джорданом Ларссоном, продаже в испанский «Эльче» аргентинца Эсекиэля Понсе и трансфере в голландский ПСВ голландца Гуса Тила. Кроме того, по истечении арендного соглашения клуб покинул француз Самюэль Жиго.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Нжи покидает «Динамо», Родригао — в «Зените», ЦСКА подпишет экс-хавбека «Краснодара»
Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Крыховяка
Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
«Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родриго?У питерцев четыре победы в межсезонье
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
«Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родриго?У питерцев четыре победы в межсезонье
Ещенко считает, что футболистов не должны тревожить частые тренерские перестановки
Ещенко рассказал, как договаривался с клубом о работе в академии: «Спартак» меня шесть лет кормил. Финансы даже не обсуждали»
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
Ещенко считает, что футболистов не должны тревожить частые тренерские перестановки
Ещенко рассказал, как договаривался с клубом о работе в академии: «Спартак» меня шесть лет кормил. Финансы даже не обсуждали»
Мостовой считает, что Урунов вновь уйдет из «Спартака» в аренду
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Ещенко назвал причины ухода штаба Ваноли из «Спартака»
Ещенко рассказал, как узнал об уходе из главной команды «Спартака»
Ещенко считает, что футболистов не должны тревожить частые тренерские перестановки
Ещенко рассказал, как договаривался с клубом о работе в академии: «Спартак» меня шесть лет кормил. Финансы даже не обсуждали»
ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1»
Мостовой считает, что Урунов вновь уйдет из «Спартака» в аренду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко сравнил команды Карреры и Тедеско во время работы тренеров в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости