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Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»

Олег Кошелев
,  
Артем Калинин
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Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями, за счет чего можно составить конкуренцию в РПЛ петербургскому «Зениту».

— В плане финансов, наверное, нет [нельзя бороться с «Зенитом"]. Естественно, они дадут лучшие условия, чем любая другая команда. Факт и в том, что у них один тренерский штаб на протяжении долгих лет. Ну, и они не берут по 5-6 игроков. Приобретают точечно.

Этому, конечно, есть противодействие. Нужно, чтобы была команда единомышленников, команда с характером. И от тренерского штаба многое зависит. Но почему нет? — сказал Ещенко.

«Зенит» в летнее трансферное окно бесплатно подписал Зелимхана Бакаева, а также приобрел у «Сочи» Маттео Кассьерру и Родриго. Кроме того, клуб покинул ушелший в аренду в «Коринтианс» Юри Алберто, взамен которого в Санкт-Петербург также на правах аренды перебрались двое бразильцев — Иван и Мантуан.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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7
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9
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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