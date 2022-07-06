Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями, за счет чего можно составить конкуренцию в РПЛ петербургскому «Зениту».

— В плане финансов, наверное, нет [нельзя бороться с «Зенитом"]. Естественно, они дадут лучшие условия, чем любая другая команда. Факт и в том, что у них один тренерский штаб на протяжении долгих лет. Ну, и они не берут по 5-6 игроков. Приобретают точечно.

Этому, конечно, есть противодействие. Нужно, чтобы была команда единомышленников, команда с характером. И от тренерского штаба многое зависит. Но почему нет? — сказал Ещенко.

«Зенит» в летнее трансферное окно бесплатно подписал Зелимхана Бакаева, а также приобрел у «Сочи» Маттео Кассьерру и Родриго. Кроме того, клуб покинул ушелший в аренду в «Коринтианс» Юри Алберто, взамен которого в Санкт-Петербург также на правах аренды перебрались двое бразильцев — Иван и Мантуан.