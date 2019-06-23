Ерохин показал зашитое рассечение головы. Фото

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в своем Инстаграме показал зашитое рассечение головы. Он получил травму в товарищеском матче с "Ваккером" (6:1) на 82-й минуте при верховой борьбе. Хавбек покинул поле при сопровождении врачей, а питерцы заканчивали встречу вдесятером.

– Спасибо за беспокойство, сегодня тренируюсь в общей группе, все в порядке, – подписал Ерохин фото.

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