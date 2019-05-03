"Енисей" и "Анжи" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 3 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Енисея": Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Сарр, Торбинский, Комков, Зотов, Костюков, Огуде, Кутьин.

Стартовый состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.

"Енисей" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 16 очков. "Анжи" располагается на 15-й строчке, набрав 20 баллов.