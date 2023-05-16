Гогниев считает, что футболисту позволительно выпить два бокала пива после игры: «Почему нет? Это же круто»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к алкоголю среди футболистов.

— Поменял ли я свое отношение к алкоголю, когда стал тренером? Не поменял. Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают? Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто. Дело в том, что у нас есть такая особенность, что мы не можем остановиться после пары бокалов. Если я буду запрещать игрокам пить, то они пойдут и все равно выпьют, потому что это жизнь. А если человек не пьет, то он и не будет. Я вообще до 27 лет практически не пил, потом прошел какое-то становление как футболист и уже потом мог позволить себе вино или пиво, оставаясь в адекватном состоянии. Я просто хочу, чтобы наши футболисты были профессионалами

Как бы я отнесся к тому, что мой игрок, подобно финскому футболисту «Венеции», выпил пиво прямо на стадионе? Нормально. Вы считаете, что кола лучше влияет на организм после игры, нежели пиво? Тем более если пиво натуральное. В Испании перед игрой в обед можно выпить немного вина. Я это видел сам, — сказал Гогниев «СЭ».

В матче 35-го тура серии B между «Венецией» и «Моденой» 28-летний Похьянпало оформил покер в ворота «Модены». «Венеция» выиграла со счетом 5:0, а сам Похьянпало отпраздновал победу и свои голы, выпив пива, которое принесли болельщики.