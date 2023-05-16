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Сегодня, 10:30

Гогниев считает, что футболисту позволительно выпить два бокала пива после игры: «Почему нет? Это же круто»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к алкоголю среди футболистов.

— Поменял ли я свое отношение к алкоголю, когда стал тренером? Не поменял. Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают? Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто. Дело в том, что у нас есть такая особенность, что мы не можем остановиться после пары бокалов. Если я буду запрещать игрокам пить, то они пойдут и все равно выпьют, потому что это жизнь. А если человек не пьет, то он и не будет. Я вообще до 27 лет практически не пил, потом прошел какое-то становление как футболист и уже потом мог позволить себе вино или пиво, оставаясь в адекватном состоянии. Я просто хочу, чтобы наши футболисты были профессионалами

Как бы я отнесся к тому, что мой игрок, подобно финскому футболисту «Венеции», выпил пиво прямо на стадионе? Нормально. Вы считаете, что кола лучше влияет на организм после игры, нежели пиво? Тем более если пиво натуральное. В Испании перед игрой в обед можно выпить немного вина. Я это видел сам, — сказал Гогниев «СЭ».

В матче 35-го тура серии B между «Венецией» и «Моденой» 28-летний Похьянпало оформил покер в ворота «Модены». «Венеция» выиграла со счетом 5:0, а сам Похьянпало отпраздновал победу и свои голы, выпив пива, которое принесли болельщики.

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола
Спартак Гогниев
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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