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Сегодня, 10:45

Гогниев поддержал идею расширения РПЛ: «Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Влесандр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, почему поддерживает идею расширения РПЛ.

«Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Очень тяжело проповедовать такой стиль, когда у тебя 16 команд и над тобой довлеет результат. Когда команд 18, у тебя на четыре игры больше, больше и запас очков. Плюс еще как минимум пятьдесят дополнительных футболистов будут выступать в РПЛ. Это точно не скажется негативно. Нужно давать молодежи возможности роста. Сейчас четыре команды в ФНЛ готовы играть в РПЛ. Говорили, что «Факел» не готов. Посмотрите, как они играют, так еще и сколько зрителей ходит!» — сказал Гогниев «СЭ».

Также бывший тренер «Химок» поделился мнением о том, сколько команд должно играть в РПЛ.

«До скольких команд нужно расширять РПЛ? До 18 минимум. Туфан Садыгов предлагал 36? Думаю, что на данный момент оптимально именно 18 команд, чтобы посмотреть, как это работает», — добавил Гогниев.

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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