Гогниев поддержал идею расширения РПЛ: «Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол»

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, почему поддерживает идею расширения РПЛ.

«Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Очень тяжело проповедовать такой стиль, когда у тебя 16 команд и над тобой довлеет результат. Когда команд 18, у тебя на четыре игры больше, больше и запас очков. Плюс еще как минимум пятьдесят дополнительных футболистов будут выступать в РПЛ. Это точно не скажется негативно. Нужно давать молодежи возможности роста. Сейчас четыре команды в ФНЛ готовы играть в РПЛ. Говорили, что «Факел» не готов. Посмотрите, как они играют, так еще и сколько зрителей ходит!» — сказал Гогниев «СЭ».

Также бывший тренер «Химок» поделился мнением о том, сколько команд должно играть в РПЛ.

«До скольких команд нужно расширять РПЛ? До 18 минимум. Туфан Садыгов предлагал 36? Думаю, что на данный момент оптимально именно 18 команд, чтобы посмотреть, как это работает», — добавил Гогниев.