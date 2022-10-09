«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 9 октября, завершился 12-й тур чемпионата России. Лидеры «Зенит» и ЦСКА потеряли очки, армейцев в турнирной таблице опередили «Ростов» и «Спартак».

Результаты матчей 12-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 12 9 3 0 33-5 30 2 Ростов 12 7 4 1 23-17 25 3 Спартак 12 8 1 3 29-14 25 4 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24 5 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21 6 Сочи 12 6 2 4 22-20 20 7 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18 8 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17 9 Динамо 12 4 5 3 18-14 17 10 Нижний Новгород 12 3 4 5 17-20 13 11 Крылья Советов 12 2 5 5 12-19 11 12 Урал 12 3 1 8 11-22 10 13 Факел 12 1 7 4 16-23 10 14 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9 15 Химки 12 2 2 8 13-23 8 16 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6

В матчах 13-го тура встречаются: 14 октября «Ростов» — «Урал» (19:30); 15 октября «Торпедо» — «Локомотив» (14:00), «Химки» — «Факел» (14:00), «Краснодар» — «Ахмат» (16:30), «Динамо» — «Оренбург» (19:30); 16 октября «Крылья Советов» — «Сочи» (14:00), «Нижний Новгород» — «Зенит» (16:30), ЦСКА — «Спартак» (20:00).