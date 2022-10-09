«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ
В воскресенье, 9 октября, завершился 12-й тур чемпионата России. Лидеры «Зенит» и ЦСКА потеряли очки, армейцев в турнирной таблице опередили «Ростов» и «Спартак».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
12
|
9
|
3
|
0
|
33-5
|
30
|
2
|
Ростов
|
12
|
7
|
4
|
1
|
23-17
|
25
|
3
|
Спартак
|
12
|
8
|
1
|
3
|
29-14
|
25
|
4
|
ЦСКА
|
12
|
7
|
3
|
2
|
24-11
|
24
|
5
|
Краснодар
|
12
|
6
|
3
|
3
|
23-17
|
21
|
6
|
Сочи
|
12
|
6
|
2
|
4
|
22-20
|
20
|
7
|
Оренбург
|
12
|
6
|
0
|
6
|
20-28
|
18
|
8
|
Ахмат
|
12
|
5
|
2
|
5
|
18-19
|
17
|
9
|
Динамо
|
12
|
4
|
5
|
3
|
18-14
|
17
|
10
|
Нижний Новгород
|
12
|
3
|
4
|
5
|
17-20
|
13
|
11
|
Крылья Советов
|
12
|
2
|
5
|
5
|
12-19
|
11
|
12
|
Урал
|
12
|
3
|
1
|
8
|
11-22
|
10
|
13
|
Факел
|
12
|
1
|
7
|
4
|
16-23
|
10
|
14
|
Локомотив
|
12
|
2
|
3
|
7
|
15-26
|
9
|
15
|
Химки
|
12
|
2
|
2
|
8
|
13-23
|
8
|
16
|
Торпедо
|
12
|
1
|
3
|
8
|
7-23
|
6
В матчах 13-го тура встречаются: 14 октября «Ростов» — «Урал» (19:30); 15 октября «Торпедо» — «Локомотив» (14:00), «Химки» — «Факел» (14:00), «Краснодар» — «Ахмат» (16:30), «Динамо» — «Оренбург» (19:30); 16 октября «Крылья Советов» — «Сочи» (14:00), «Нижний Новгород» — «Зенит» (16:30), ЦСКА — «Спартак» (20:00).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1