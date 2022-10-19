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Федотов объяснил критику Карраскаля во флеш-интервью и рассказал, что происходит с ним и с Мединой

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему решился на публичную критику в адрес Хорхе Карраскаля во флеш-интервью после матча со «Спартаком», и прокомментировал спад в игре колумбийца и Хесуса Медины.

— После матча вы жестко и не совсем нехарактерно для себя публично покритиковали во флеш-интервью Хорхе Карраскаля — и за пассивность в эпизоде с голом Зиньковского, и в целом по игре. Для чего?

— Вопрос хороший. Думаю, тренер имеет право в каких-то эпизодах немного вынести на свет такую критику. Да, где-то прочитал в свой адрес: «Как же так, это климат в раздевалке нарушится!» Нет, мы хотим, чтобы футболист гармонично развивался, становился лучше. Мы ни в коем случае не враги для наших футболистов. Это как наши дети, но детям иногда нужна и строгость.

— Насколько было продуманным или спонтанным то, что вы использовали для этой критики медийную составляющую? Часто тренеры прибегают к этому, когда что-то внутри команды не работает. Или это разовая эмоциональная была, или осознанное решение?

— Этот нюанс мне хочется оставить при себе.

— Успели уже поговорить с ним один на один?

— Успели, конечно, со всеми переговорить. Не только с Хорхе.

— Допускаете, что для прогресса ему придется какое-то время подумать о своей игре на скамейке?

— (Смеется.) В том смысле, что самый короткий путь к пониманию и осознанию — пинок? Для футболиста, наверное, да, это лишение игровой практики. Но наша задача — до этого не доводить.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

— Хочется понять, что с дриблингом и результативностью у Карраскаля, у которого за семь последних туров одно очко по системе «гол плюс пас», и то гол с пенальти. Это физическое состояние или что-то в голове?

— Мы также должны учитывать и психоэмоциональные спады. Каждый человек этому подвержен. Оцениваем и первое попадание в сборную, это для него новый опыт. Есть масса примеров, когда люди с этим не справляются. Плюс серьезная поездка — летал в Америку и обратно, провел там две игры. Вопросы акклиматизации тоже учитываем. Где-то всего понемногу. Думаю, скоро мы увидим прежнего Хорхе.

— Их с Мединой реакция на замену — нормальная?

— Нормальная. Никакой конфронтации в этом плане нет и не будет. Медина за первый тайм провел очень серьезную и даже грандиозную работу, был одним из самых острых по передачам в последней трети, на спринтах мощную работу сделал. Может, не хватило немного хладнокровия в завершающих фазах и более точных передач. Но тем не менее он был командным игроком. В любом случае мы и футболисты друг друга уважаем. (Игорь Рабинер)

— Может, глядя на то, как Обляков вышел на замену, стоило выпустить его вместо Карраскаля в перерыве, а то и в стартовом составе?

— Махать кулаками после драки не стоит. Надо не жалеть о каких-то уже принятых решениях, а делать правильные выводы.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
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Владимир Федотов высказался о тактике в дерби ЦСКА — «Спартак»

Защитник «Динамо» Даса считает Захаряна футболистом уровня стартового состава «Челси»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Владимир Сычевой

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 9
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Александр Соболев

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