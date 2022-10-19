Федотов объяснил критику Карраскаля во флеш-интервью и рассказал, что происходит с ним и с Мединой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему решился на публичную критику в адрес Хорхе Карраскаля во флеш-интервью после матча со «Спартаком», и прокомментировал спад в игре колумбийца и Хесуса Медины.

— После матча вы жестко и не совсем нехарактерно для себя публично покритиковали во флеш-интервью Хорхе Карраскаля — и за пассивность в эпизоде с голом Зиньковского, и в целом по игре. Для чего?

— Вопрос хороший. Думаю, тренер имеет право в каких-то эпизодах немного вынести на свет такую критику. Да, где-то прочитал в свой адрес: «Как же так, это климат в раздевалке нарушится!» Нет, мы хотим, чтобы футболист гармонично развивался, становился лучше. Мы ни в коем случае не враги для наших футболистов. Это как наши дети, но детям иногда нужна и строгость.

— Насколько было продуманным или спонтанным то, что вы использовали для этой критики медийную составляющую? Часто тренеры прибегают к этому, когда что-то внутри команды не работает. Или это разовая эмоциональная была, или осознанное решение?

— Этот нюанс мне хочется оставить при себе.

— Успели уже поговорить с ним один на один?

— Успели, конечно, со всеми переговорить. Не только с Хорхе.

— Допускаете, что для прогресса ему придется какое-то время подумать о своей игре на скамейке?

— (Смеется.) В том смысле, что самый короткий путь к пониманию и осознанию — пинок? Для футболиста, наверное, да, это лишение игровой практики. Но наша задача — до этого не доводить.

— Хочется понять, что с дриблингом и результативностью у Карраскаля, у которого за семь последних туров одно очко по системе «гол плюс пас», и то гол с пенальти. Это физическое состояние или что-то в голове?

— Мы также должны учитывать и психоэмоциональные спады. Каждый человек этому подвержен. Оцениваем и первое попадание в сборную, это для него новый опыт. Есть масса примеров, когда люди с этим не справляются. Плюс серьезная поездка — летал в Америку и обратно, провел там две игры. Вопросы акклиматизации тоже учитываем. Где-то всего понемногу. Думаю, скоро мы увидим прежнего Хорхе.

— Их с Мединой реакция на замену — нормальная?

— Нормальная. Никакой конфронтации в этом плане нет и не будет. Медина за первый тайм провел очень серьезную и даже грандиозную работу, был одним из самых острых по передачам в последней трети, на спринтах мощную работу сделал. Может, не хватило немного хладнокровия в завершающих фазах и более точных передач. Но тем не менее он был командным игроком. В любом случае мы и футболисты друг друга уважаем. (Игорь Рабинер)

— Может, глядя на то, как Обляков вышел на замену, стоило выпустить его вместо Карраскаля в перерыве, а то и в стартовом составе?

— Махать кулаками после драки не стоит. Надо не жалеть о каких-то уже принятых решениях, а делать правильные выводы.