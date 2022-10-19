Федотов объяснил критику Карраскаля во флеш-интервью и рассказал, что происходит с ним и с Мединой
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» объяснил, почему решился на публичную критику в адрес Хорхе Карраскаля во флеш-интервью после матча со «Спартаком», и прокомментировал спад в игре колумбийца и Хесуса Медины.
— После матча вы жестко и не совсем нехарактерно для себя публично покритиковали во флеш-интервью Хорхе Карраскаля — и за пассивность в эпизоде с голом Зиньковского, и в целом по игре. Для чего?
— Вопрос хороший. Думаю, тренер имеет право в каких-то эпизодах немного вынести на свет такую критику. Да, где-то прочитал в свой адрес: «Как же так, это климат в раздевалке нарушится!» Нет, мы хотим, чтобы футболист гармонично развивался, становился лучше. Мы ни в коем случае не враги для наших футболистов. Это как наши дети, но детям иногда нужна и строгость.
— Насколько было продуманным или спонтанным то, что вы использовали для этой критики медийную составляющую? Часто тренеры прибегают к этому, когда что-то внутри команды не работает. Или это разовая эмоциональная была, или осознанное решение?
— Этот нюанс мне хочется оставить при себе.
— Успели уже поговорить с ним один на один?
— Успели, конечно, со всеми переговорить. Не только с Хорхе.
— Допускаете, что для прогресса ему придется какое-то время подумать о своей игре на скамейке?
— (Смеется.) В том смысле, что самый короткий путь к пониманию и осознанию — пинок? Для футболиста, наверное, да, это лишение игровой практики. Но наша задача — до этого не доводить.
— Хочется понять, что с дриблингом и результативностью у Карраскаля, у которого за семь последних туров одно очко по системе «гол плюс пас», и то гол с пенальти. Это физическое состояние или что-то в голове?
— Мы также должны учитывать и психоэмоциональные спады. Каждый человек этому подвержен. Оцениваем и первое попадание в сборную, это для него новый опыт. Есть масса примеров, когда люди с этим не справляются. Плюс серьезная поездка — летал в Америку и обратно, провел там две игры. Вопросы акклиматизации тоже учитываем. Где-то всего понемногу. Думаю, скоро мы увидим прежнего Хорхе.
— Их с Мединой реакция на замену — нормальная?
— Нормальная. Никакой конфронтации в этом плане нет и не будет. Медина за первый тайм провел очень серьезную и даже грандиозную работу, был одним из самых острых по передачам в последней трети, на спринтах мощную работу сделал. Может, не хватило немного хладнокровия в завершающих фазах и более точных передач. Но тем не менее он был командным игроком. В любом случае мы и футболисты друг друга уважаем. (Игорь Рабинер)
— Может, глядя на то, как Обляков вышел на замену, стоило выпустить его вместо Карраскаля в перерыве, а то и в стартовом составе?
— Махать кулаками после драки не стоит. Надо не жалеть о каких-то уже принятых решениях, а делать правильные выводы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
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9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|11
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Владимир Сычевой
Оренбург
|9
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Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1