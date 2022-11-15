«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3), в котором полузащитник ростовчан Даниил Глебов нарушил правила на 34-й минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также самарцы попросили оценить действия главного судьи встречи Артема Любимова на 45+3-й минуте, когда тот отменил 11-метровый в ворота «Ростова» за фол на полузащитнике «Крыльев» Сергее Пиняеве.

Помимо этого, ЭСК РФС рассмотрит два эпизода матча «Оренбург» — «Краснодар» (5:1). Краснодарская команда попросила разобрать момент с возможным офсайдом полузащитника оренбуржцев Джимми Марина на 22-й минуте встречи и инцидент с неназначенным пенальти после падения полузащитника «быков» Никиты Кривцова в чужой штрафной из-за столкновения с защитником на 25-й минуте.