Пискарев: «При Федуне ветеранам «Спартака» раз в год выплачивали по 100 тысяч рублей»

Экс-нападающий московского «Спартака», в прошлом тренер юношеских сборных России Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, какие выплаты получает от РФС и своего бывшего клуба.

— От РФС вам пенсия полагается?

— 13 с половиной тысяч.

— А от «Спартака»?

— При Федуне ветеранам раз в год выплачивали по 100 тысяч.

— Всем?

— Кто провел за команду не менее ста матчей. А с этого года Симонян и Романцев у нового руководства «Спартака» пробили ветеранские стипендии.

— Хорошие?

— Нормальные. Сумму называть не хочу. Выплачивают раз в квартал.