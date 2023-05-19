Пискарев — о переростках: «Сами ребята из ЦСКА говорили, что Дзагоев не в 1990-м родился. Он года на два старше»
Известный тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о переростках.
— С «переделанными» как тренер юношеской сборной сталкивались часто?
— Регулярно. А ведь не подкопаешься! Документы-то чистенькие. Запросы делаешь — тебе присылают метрики. Уже и не знаешь: верить, нет? Идешь к Колоскову. У него ответ один: «Подавай запрос. Все равно виноваты будете вы, если что...»
— Нам Ахрик Цвейба признался — он на год старше. Вас чей случай сразил?
— Парень играл в ЦСКА, уже на сходе... Дзагоев!
— Вы серьезно?
— Сами ребята из ЦСКА говорили, что Алан не в 1990-м родился. Я видел его в пацанах. Там Дзагоев просто разбрасывал соперников, уходил спокойненько. Сил-то больше. Народ хлопал: «Какой футболист растет!» А он года на два старше всех.
— В спартаковской академии ваших времен такое было?
— Нет. Разница бросалась в глаза в юношеской сборной. Там нужна сила — чтобы противостоять африканцам. Те-то какой хочешь, такой состав и выпустят. Среди них полно липачей. В той же Австралии на чемпионате мира смотрю на сборную Ганы — а там футболисты по виду старше тренера! Здоровенные лоси! Как с ними биться? А у нас на Кавказе и в Средней Азии могли любую метрику выправить. Многие приезжали с дубликатом свидетельства о рождении.
— Дубликат — первый признак «переделанного»?
— Конечно. Сразу подозрения. Там договариваются с загсом — хлоп: дубликат!
— Александр Кузьмичев в «Разговоре по пятницам» вспомнил вашу чемпионскую сборную 1987-го: «В той команде почти все переростки. Кому-то год приписали, кому-то два. Вот Владислав Кадыров, мой друг. Он из Баку, после «Нефтчи» мы пересекались в нижегородском «Локомотиве» и тульском «Арсенале». Я говорил: «Ты ж подставной!» Влад отшучивался. Но в какой-то момент раскололся: «Да, на самом деле я 1969 года рождения».
— Читал это интервью. Сразу позвонил Кадырову в Баку. Тот в ярости: «Зачем он это рассказал?! Я ему уже напихал...» Попер на своего дружка.
— Правда-то всплыла.
— Это к разговору о дубликатах. Ну и что сделаешь в такой ситуации? Как проверишь?
— Насчет Кадырова вы догадывались?
— Нет. По фактуре он не переросток. Наоборот, щупленький, невысокий.
— Кто еще попадает под подозрение?
— Я, конечно, спросил у Влада — имен он не назвал. Да и у меня версий нет, честно. Не было в том составе машины, явно превосходившей всех с точки зрения функционалки. Когда ребята еще на первой скорости, а тот уже на третьей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6