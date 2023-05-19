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Пискарев — о переростках: «Сами ребята из ЦСКА говорили, что Дзагоев не в 1990-м родился. Он года на два старше»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Известный тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о переростках.

— С «переделанными» как тренер юношеской сборной сталкивались часто?

— Регулярно. А ведь не подкопаешься! Документы-то чистенькие. Запросы делаешь — тебе присылают метрики. Уже и не знаешь: верить, нет? Идешь к Колоскову. У него ответ один: «Подавай запрос. Все равно виноваты будете вы, если что...»

— Нам Ахрик Цвейба признался — он на год старше. Вас чей случай сразил?

— Парень играл в ЦСКА, уже на сходе... Дзагоев!

— Вы серьезно?

— Сами ребята из ЦСКА говорили, что Алан не в 1990-м родился. Я видел его в пацанах. Там Дзагоев просто разбрасывал соперников, уходил спокойненько. Сил-то больше. Народ хлопал: «Какой футболист растет!» А он года на два старше всех.

— В спартаковской академии ваших времен такое было?

— Нет. Разница бросалась в глаза в юношеской сборной. Там нужна сила — чтобы противостоять африканцам. Те-то какой хочешь, такой состав и выпустят. Среди них полно липачей. В той же Австралии на чемпионате мира смотрю на сборную Ганы — а там футболисты по виду старше тренера! Здоровенные лоси! Как с ними биться? А у нас на Кавказе и в Средней Азии могли любую метрику выправить. Многие приезжали с дубликатом свидетельства о рождении.

— Дубликат — первый признак «переделанного»?

— Конечно. Сразу подозрения. Там договариваются с загсом — хлоп: дубликат!

— Александр Кузьмичев в «Разговоре по пятницам» вспомнил вашу чемпионскую сборную 1987-го: «В той команде почти все переростки. Кому-то год приписали, кому-то два. Вот Владислав Кадыров, мой друг. Он из Баку, после «Нефтчи» мы пересекались в нижегородском «Локомотиве» и тульском «Арсенале». Я говорил: «Ты ж подставной!» Влад отшучивался. Но в какой-то момент раскололся: «Да, на самом деле я 1969 года рождения».

— Читал это интервью. Сразу позвонил Кадырову в Баку. Тот в ярости: «Зачем он это рассказал?! Я ему уже напихал...» Попер на своего дружка.

— Правда-то всплыла.

— Это к разговору о дубликатах. Ну и что сделаешь в такой ситуации? Как проверишь?

— Насчет Кадырова вы догадывались?

— Нет. По фактуре он не переросток. Наоборот, щупленький, невысокий.

— Кто еще попадает под подозрение?

— Я, конечно, спросил у Влада — имен он не назвал. Да и у меня версий нет, честно. Не было в том составе машины, явно превосходившей всех с точки зрения функционалки. Когда ребята еще на первой скорости, а тот уже на третьей.

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Александр Пискарев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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