Широков эмоционально отреагировал на слова Газизова и Сайманова в адрес Хачатурянца

Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Шамиля Газизова и Рустема Сайманова в адрес президента Тинькофф РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Я не слышал, чтобы Хачатурянц говорил о моратории на вылет из РПЛ. Газизов и Сайманов могут говорить все, что хочешь. Пусть, наверное, они уже успокоятся. Они по ходу сезона хотели менять правила в угоду кого-то. Об этом стоит уже забыть. Все команды были в одинаковых условиях. Ничего страшного, побудут в ФНЛ. Раз такие сильные, то выйдут обратно! У «Рубина» уехали легионы и спортивный принцип был нарушен? Все команды понесли потери. Они единственные, кто очень жидко обосрались», — сказал Широков «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.