Президент «Оренбурга» рассказал о процедуре лицензирования для участия в предстоящем сезоне РПЛ
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о процедуре лицензирования для участия клуба в предстоящем сезоне Тинькофф РПЛ.
— С лицензированием все вопросы закрыты?
— Мы в письме заверили руководство РФС, что до 30 июня решим все вопросы, — сказал Еремякин «РБ Спорт». — Нам нужно предоставить акт ввода стадиона в эксплуатацию и сертификат на футбольное поле. На стадионе заканчиваются сварочные работы, 10 июня подрядчики уже уйдут. Затем подрядная организация закроет углы поликарбонатом, остальной периметр уже закрыт. Потом завершим работы по окрашиванию. Остальное готово. 10-го начнут раскатывать новый газон, старый уже снят и вывезен, работает техника по выравниванию основы. 25-26 июня поле будет готово для игры.
— Цель на предстоящий сезон — не вылететь?
— Цели пока не обсуждали. Но понятно, что мы должны сохранить прописку в премьер-лиге, это основное. С учетом этого работаем над пополнением, продлеваем контракты.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0