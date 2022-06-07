Президент «Оренбурга» рассказал о процедуре лицензирования для участия в предстоящем сезоне РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о процедуре лицензирования для участия клуба в предстоящем сезоне Тинькофф РПЛ.

— С лицензированием все вопросы закрыты?

— Мы в письме заверили руководство РФС, что до 30 июня решим все вопросы, — сказал Еремякин «РБ Спорт». — Нам нужно предоставить акт ввода стадиона в эксплуатацию и сертификат на футбольное поле. На стадионе заканчиваются сварочные работы, 10 июня подрядчики уже уйдут. Затем подрядная организация закроет углы поликарбонатом, остальной периметр уже закрыт. Потом завершим работы по окрашиванию. Остальное готово. 10-го начнут раскатывать новый газон, старый уже снят и вывезен, работает техника по выравниванию основы. 25-26 июня поле будет готово для игры.

— Цель на предстоящий сезон — не вылететь?

— Цели пока не обсуждали. Но понятно, что мы должны сохранить прописку в премьер-лиге, это основное. С учетом этого работаем над пополнением, продлеваем контракты.