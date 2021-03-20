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Дзюба оценил Снайдеркат «Лиги справедливости» одним эмодзи

19:41
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба лаконично прокомментировал просмотр режиссерской версии фильма «Лига справедливости» (так называемый «Снайдеркат»). Форвард выложил в сториз постер фильма и поставил эмодзи «огонь».

Фильм «Лига справедливости» вышел в прокат в 2017 году. Спустя четыре года по многочисленным просьбам фанатов режиссер фильма Зак Снайдер выпустил расширенную четырехчасовую версию фильма.

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