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Главным тренером «Ротора» назначен Юрий Батуренко

20:02
Юрий Батуренко. Фото Twitter
Юрий Батуренко. Фото Twitter
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Новым главным тренером «Ротора» стал Юрий Батуренко, сообщает официальный сайт клуба 20 марта.

«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив.

Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками», — заявил генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

56-летний Батуренко — в прошлом советский футболист. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Семина.

Ранее «Ротор» расстался с прежним главным тренером Александром Хацкевичем.  В нынешнем сезоне волгоградцы в 23-х матчах РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. С 18 очками команда занимает 13-е место.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/81/3472/

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