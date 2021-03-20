Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Выбери лучшего игрока 23-го тура РПЛ

19:40
Лучшие игроки 23-го тура РПЛ. Фото «СЭ»
Лучшие игроки 23-го тура РПЛ. Фото «СЭ»
Теги:

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 23-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон: дубль в матче с «Уралом» (5:1)
— Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов: гол + пас в игре с «Рубином» (3:1)
— Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин: два гола в матче с «Краснодаром» (3:2)
— Полузащитник «Зенита» Вендел: дубль в матче с ЦСКА (3:2)

Голосуй в Instagram «СЭ»!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...