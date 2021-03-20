Выбери лучшего игрока 23-го тура РПЛ
Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 23-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:
— Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон: дубль в матче с «Уралом» (5:1)
— Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов: гол + пас в игре с «Рубином» (3:1)
— Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин: два гола в матче с «Краснодаром» (3:2)
— Полузащитник «Зенита» Вендел: дубль в матче с ЦСКА (3:2)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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