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Дзюба — лучший игрок «Зенита» в августе

16:42
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний форвард набрал 34,58 процента голосов. Второе место занял полузащитник Вильмар Барриос (21,58 %), третье — защитник Ярослав Ракицкий (15,09 %).

В августе Дзюба забил два гола (в ворота «Краснодара» и «Динамо»), а также отдал одну голевую передачу.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-04-artem-dzyuba-g-drive-luchshiy-igrok-avgusta.htm

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