Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний форвард набрал 34,58 процента голосов. Второе место занял полузащитник Вильмар Барриос (21,58 %), третье — защитник Ярослав Ракицкий (15,09 %).

В августе Дзюба забил два гола (в ворота «Краснодара» и «Динамо»), а также отдал одну голевую передачу.

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