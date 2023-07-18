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Джикия: «Радость от бронзы? Это далеко позади уже»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0) прокомментировал атмосферу на стадионе. Капитан команды также рассказал о вручении бронзовых медалей.

— Вручили бронзовые медали. Радость от бронзы? Это далеко позади уже. У нас через пять дней старт чемпионата, поэтому все мысли уже о новом чемпионате.

— Как вам атмосфера?

— Очень хорошая. Многие даже не видели такого. А кто видел — соскучились. Было приятно видеть болельщиков. Отличная поддержка, отличный заряд с первой минуты. В конце поблагодарили, конечно, болельщиков. К сожалению, в чемпионате такого не будет. Все прекрасно знаем, почему.

— Видел, что судья решил приостановить матч из-за дыма, которого на стадионе почти уже не было?

— Мы переговорили тоже с Виталием. С пониманием отнеслись к его решению.

— Когда была пауза вы взяли мяч и побежали к тренерской скамейке. Что вы спрашивали?

— Я просто уточнил, что там происходит. После этого, как ни странно, возобновилась игра. Некоторые подумали, что это я решил вопрос.

Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в чемпионате России.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
0
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