Джикия: «Радость от бронзы? Это далеко позади уже»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0) прокомментировал атмосферу на стадионе. Капитан команды также рассказал о вручении бронзовых медалей.
— Вручили бронзовые медали. Радость от бронзы? Это далеко позади уже. У нас через пять дней старт чемпионата, поэтому все мысли уже о новом чемпионате.
— Как вам атмосфера?
— Очень хорошая. Многие даже не видели такого. А кто видел — соскучились. Было приятно видеть болельщиков. Отличная поддержка, отличный заряд с первой минуты. В конце поблагодарили, конечно, болельщиков. К сожалению, в чемпионате такого не будет. Все прекрасно знаем, почему.
— Видел, что судья решил приостановить матч из-за дыма, которого на стадионе почти уже не было?
— Мы переговорили тоже с Виталием. С пониманием отнеслись к его решению.
— Когда была пауза вы взяли мяч и побежали к тренерской скамейке. Что вы спрашивали?
— Я просто уточнил, что там происходит. После этого, как ни странно, возобновилась игра. Некоторые подумали, что это я решил вопрос.
Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в чемпионате России.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
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|0-0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -