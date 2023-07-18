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Генеральный директор «Спартака» назвал приблизительную сумму, потраченную на летние трансферы

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о трансферных тратах команды этим летом.

— Мы правильно понимаем, что в летнее трансферное окно «Спартак» потратил уже 17 миллионов евро? То есть 10 за Бонгонда и 7 — за Медину.

— Вы неправильно понимаете.

— Могли бы назвать сумму, которую вы потратили?

— Это информация в контракте, которая только между клубами. Эта сумма не в разы, но меньше 17 миллионов.

— «Спартак» вместе с новым владельцем «Лукойлом» делает все возможное, чтобы удивить болельщиков? Сколько еще вы готовы потратить?

— Нет цели удивить, есть цель — построить конкурентоспособную команду, которая будет бороться за самые высокие места.

— Вы не считаете, что вы переплатили за новичков?

— Думаю, что есть безусловно наценка для того, чтобы привезти футболиста из Европы в Россию. И это не только у нас. С другой стороны, для нас главное — усилить «Спартак». Если эти два футболиста усилят наш клуб, значит, мы не ошиблись. Если они не заиграют, значит, это наша ошибка.

— Стоит ли в нынешних условиях переплачивать?

— Мы боремся за чемпионство страны. Для нас это мотивация. Официальная задача «Спартака» — выигрывать в каждом матче. Мы только строим эту команду и развиваемся. Вы же знаете, это «Спартак». Мы всегда должны выигрывать.

Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Тео Бонгонда
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1
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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