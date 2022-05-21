Джикия рассказал о решении сделать Жиго капитаном «Спартака» на матч с «Химками»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о решении сделать Самюэля Жиго капитаном красно-белых в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2).

Игра с химчанами стала для француза последней за «Спартак» в РПЛ. Со следующего сезона футболист будет выступать за «Марсель».

— Был ли этот матч важным для вас?

— Каждый матч серьезный для нас. Тем более это заключительный матч перед финалом, поэтому было важно. Если вы заметили, то при победе, мы бы поднялись чуть ли не на 7 место. Поэтому обидное поражение, но идем дальше.

— Отдать Жиго капитанскую повязку было вашей инициативной?

— Совместное решение. Утром решили так. Он вышел с повязкой, вывел команду.

— А на финал?

— Нет, на финал я буду капитаном.

— Почему Жиго был заменен?

— Будем смотреть. Я не врач. Посмотрим, что с ним будет.

29 мая «Спартак» проведет последний матч в сезоне-2021/22. Красно-белые сыграют против «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.