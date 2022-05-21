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Джикия: «Капитанская повязка у Жиго — совместное решение. В финале Кубка капитаном буду я»

Джикия рассказал о решении сделать Жиго капитаном «Спартака» на матч с «Химками»
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о решении сделать Самюэля Жиго капитаном красно-белых в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2).

Игра с химчанами стала для француза последней за «Спартак» в РПЛ. Со следующего сезона футболист будет выступать за «Марсель».

— Был ли этот матч важным для вас?

— Каждый матч серьезный для нас. Тем более это заключительный матч перед финалом, поэтому было важно. Если вы заметили, то при победе, мы бы поднялись чуть ли не на 7 место. Поэтому обидное поражение, но идем дальше.

— Отдать Жиго капитанскую повязку было вашей инициативной?

— Совместное решение. Утром решили так. Он вышел с повязкой, вывел команду.

— А на финал?

— Нет, на финал я буду капитаном.

— Почему Жиго был заменен?

— Будем смотреть. Я не врач. Посмотрим, что с ним будет.

29 мая «Спартак» проведет последний матч в сезоне-2021/22. Красно-белые сыграют против «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Георгий Джикия
Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
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26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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