Тесленко рассказал о причинах вылета «Рубина» в ФНЛ

Защитник «Рубина» Егор Тесленко рассказал о причинах вылета клуба из РПЛ.

— Понятно, что игроки ушли. Но конкретно в чем команда надломилась по ходу сезона? 0:6, 6:1, там теннис уже какой-то пошел.

— Не знаю, так складывались обстоятельства. Мы где-то проседали, недорабатывали, это футбол. Все может быть. Любой момент важен, футбол мелочей не прощает.

— Готов играть в ФНЛ?

— Почему нет? Я оттуда пришел.

— Ну обратно возвращаешься, получается.

— Не хотелось, конечно, возвращаться, а что делать? Надо выбираться, помогать команде.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ.