Хавбек «Рубина» Кучаев: «Сейчас остается только надеться на расширение РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о дальнейших перспективах команды.

— Был ли разговор о следующей тренировке? Какой вообще сейчас план действий у команды?

— Ждем новостей и того, что будет. Завтра выходной, как в любом случае было бы.

— Есть надежда на расширение?

— Конечно, мы хотим, чтобы так было. Понятно, что надо было не на это рассчитывать в любом случае, надо было получать очки, но сейчас остается только надеться на расширение.

— Почему в решающем матче «Рубин» почти не создавал моменты?

— В принципе так же, как и «Уфа». С «Уфой» очень тяжело создавать моменты. Тут такие качели, кто дожмет, тот и выиграет. Из-за того, что мы пропускаем такие глупые голы, как второй гол «Уфы», тяжело выигрывать у таких соперников.

— Как развиваться хорошей команде в РПЛ в условиях закрытой комнаты, когда нет ничего? Например, меньше скаутов будет смотреть на наших игроков, потому что они играют только внутренний чемпионат.

— Все будет зависеть от того, какой будет принят регламент по иностранцам в командах. У меня из команды никто не собирается уходить. Им все нравится, им все подходит. Скауты работают, видят, как происходит развитие. Все это не будет продолжаться вечно.

— А Ивелин Попов?

— Он, может, и хотел остаться в клубе, но травмы преследуют и возраст. Получилось, что он может поиграть дома. Ради Бога. Если в него получится там играть, пусть играет, — сказал Кучаев.